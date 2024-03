Hield Hamilton Ferrari-transfer echt geheim voor zijn ouders?

Lewis Hamilton maakte afgelopen winter bekend dat hij volgend jaar overstapt naar het team van Ferrari. Het was een megatransfer en het nieuws domineerde dagenlang de headlines. Zijn vader Anthony geeft toe dat Hamilton het transfernieuws echt geheim had gehouden voor hem.

Hamilton rijdt al sinds 2013 voor het team van Mercedes. De Britse zevenvoudig wereldkampioen verklaarde eerder al de liefde aan Mercedes, maar nu heeft hij dus toch besloten om de Duitse renstal te verlaten. Hij maakt het huidige seizoen nog wel af bij Mercedes, maar daarna zet hij de stap naar Ferrari. Het nieuws lekte pas op een zeer laat moment uit, ook omdat Hamilton het geheim had gehouden voor zijn omgeving.

Geheim

Hamilton gaf eerder aan dat hij zijn overstap zelfs geheim had gehouden voor zijn ouders. In Saoedi-Arabië reageerde zijn vader Anthony op de grid op die bewering. Bij Viaplay spreekt hij zich uit: "Ja, dat is wel gebeurd. Het ding is dat het zijn zaak is. Ik heb natuurlijk altijd wel een vermoeden van wat er aan de hand is, maar uiteindelijk is het een deal die hij heeft gesloten en het was ook zijn keuze."

Droom

Hamilton verklaarde dat hij met zijn transfer naar Ferrari een jeugddroom in vervulling laat gaan. Zijn vader wordt gevraagd of het ook een droom van hem is: "Ja, het is deel van mijn droom en een deel van zijn droom. Het is één van die dingen waar je als klein kind altijd van droomt. We houden ook van alle teams uit het verleden, dus van McLaren en Mercedes. Maar het is de ultieme droom om in die rode auto te rijden."