'Werkneemster gaat verklaring uitbrengen over Horner'

De zaak rondom Red Bull Racing-teambaas Christian Horner lijkt nog lang niet voorbij te zijn. De Brit is vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag, maar toch blijven er geruchten naar buiten komen. Nu lijkt het er op dat de werkneemster die de klacht heeft ingediend binnenkort zelf met haar kant van het verhaal naar buiten te komen.

Begin februari kondigde het Red Bull-concern aan dat ze een onafhankelijk onderzoek waren gestart naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Horner. Na veel geruchten en verhalen, maakte Red Bull bekend dat ze Horner hadden vrijgesproken. Hij is nog gewoon in functie, maar toch komen er weer verhalen naar buiten over een mogelijk ontslag. Ook de werkneemster die de klacht heeft ingediend, zou nu haar kant van het verhaal willen doen.

De werkneemster werd vorige week om onduidelijke redenen geschorst door Red Bull. In de afgelopen weken bleef zij stil, maar nu lijkt het er op dat ze deze stilte gaat verbreken. Volgens Motorsport-Total heeft de vrouw na recente uitingen van Horner besloten om haar kant van het verhaal naar buiten te brengen. Naar verluidt komt ze volgende week met een verklaring om tegengewicht te bieden aan Horners uitingen. Het Duitse medium stelt dat de vrouw de recente uitspraken van Horner ziet als misleidend.