'Wolff crasht tijdens Netflix-opnames op Imola'

Mercedes-teambaas Toto Wolff was in het verleden zelf ook actief als autocoureur. Met enige regelmaat kruipt hij nog achter het stuur van een snelle bolide. Vandaag werd hij gespot op het circuit van Imola, maar het lijkt er op dat dit niet helemaal goed is gegaan.

Wolff werd vandaag gespot op het circuit van Imola in Italië. Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com is hij daar om opnames te maken voor Netflix-reeks 'Drive to Survive'. Hij nam plaats achter het stuur van een blauwe Mercedes AMG GT3 die wordt gerund door AKM Motorsports. Dit is het team van Marco Antonelli, de vader van Mercedes-junior Andrea Kimi Antonelli. Er werden opnames gemaakt en Wolff nam het stuur over van Antonelli senior.

Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com verliepen de opnames niet probleemloos voor Wolff. De Oostenrijker verloor de controle over de Mercedes in Rivazza. Het was nat op dit punt van de baan en Wolff vloog de grindbak in waardoor de rechter voorkant van de wagen beschadigd raakte. De schade wordt hersteld en het is de bedoeling dat Wolff later vandaag weer in actie komt. Volgens het Italiaanse medium zal ook Andrea Kimi Antonelli later vandaag rondjes gaan rijden met de Mercedes-bolide.