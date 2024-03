Verstappen zwijgt over Saoedische mensenrechtensituatie

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Saoedische Grand Prix op zijn naam. De race in Jeddah ontvangt al sinds zijn debuut in 2021 veel kritiek van mensenrechtenorganisaties. Verstappen maakt zich niet zo druk over dit soort zaken, hij wil zich alleen op de sport concentreren.

Saoedi-Arabië ontvangt al vele jaren veel kritiek van mensenrechtenorganisaties. Het land scoort niet bepaald hoog als het gaat om mensenrechten en dit onderwerp komt elk jaar weer terug als de race op het programma staat. Er is vooral veel kritiek op de manier waarop het Saoedische regime omgaat met kritiek en ook homoseksuelen zijn niet veilig in het land. Toch wordt er in het land geracet en de Formule 1 wordt beschuldigd van sportswashing.

Politiek

Verstappen kent de kritiek op de race in Saoedi-Arabië. In Jeddah wordt hij dan ook gevraagd naar de situatie en tegenover de internationale media is hij duidelijk: "Ik denk dat er met sport in het algemeen veel dingen zijn die je overal ter wereld kunt bereiken. Natuurlijk gaat dat om competitief zijn, hier racen en aan een nieuw jong publiek laten zien wat we doen. Natuurlijk doen wij ook niet aan politiek. Dat is een heel ander verhaal. Ik denk dat het ook heel belangrijk is dat sport sport is en dat politiek politiek is."

Expertise

Verstappen wil zich niet te veel bezighouden met het politiek verhaal. De Nederlander focust zich op zijn eigen werk en daar is hij nogal duidelijk over: "Soms willen mensen er middenin zitten. Ik concentreer mij liever op sport, anders was ik wel de politiek ingegaan. Dat is echter niet mijn expertise en zeker niet waar ik wil eindigen. Uiteindelijk heeft elk land zijn eigen gebreken, maar ook zijn positieve kanten. Uiteindelijk gaan we als sport de wereld niet veranderen, maar we proberen wel positieve waarden te delen. Dan is het ook aan het land zelf om positieve veranderingen door te voeren."