'Wereldberoemde band U2 duwt Horner richting Red Bull-uitgang'

De situatie rondom Red Bull Racing-teambaas Christian Horner blijft onrustig. Red Bull heeft hem vrijgesproken, maar toch lijkt zijn toekomst weer onzeker te zijn geworden. Er zouden meerdere bizarre redenen bestaan om hem toch te ontslaan, waaronder een nieuw nummer van de wereldberoemde band U2.

Horner raakte begin vorige maand in opspraak toen bekend werd dat het Red Bull-concern een onafhankelijk onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag was gestart. Het regende geruchten en het was zelfs onduidelijk wat Horner precies zou hebben gedaan. Uiteindelijk werd Horner vrijgesproken, maar daarmee kon het boek nog niet dicht. Vlak na de Saoedische Grand Prix is er weer twijfel ontstaan over zijn toekomst bij Red Bull Racing.

U2

In de voorgaande weken werd duidelijk dat grootaandeelhouder Chalerm Yoovidhya achter Horner zou staan. De steenrijke Thai kan het goed vinden met Horner, maar volgens F1-Insider zou hij van gedachte zijn veranderd. Horner zou mogelijk kunnen worden ontslagen en dat heeft volgens F1-Insider meerdere bijzondere redenen. Het meest bizarre gerucht heeft te maken met de wereldberoemde Ierse rockband U2. Volgens het Duitse medium is de broer van de aanklaagster van Horner de zwager van U2-gitarist The Edge. U2 zou bezig zijn met een nieuw nummer met de titel Don't be Horny, be Christian.

Dit zou voor een flinke reputatieschade kunnen zorgen en kennelijk beseft Yoovidhya zich dat nu ook. Horner zou dus toch kunnen worden ontslagen. In Saoedi-Arabië maakte hij zich nog geen zorgen en de rust binnen Red Bull leek zelfs eventjes te zijn wedergekeerd. Het worden dus weer een aantal onrustige weken en het verhaal zal dus niet snel ten einde gaan komen.