Wolff grapt: "Juiste medicatie gevonden tegen Red Bull"

Het team van Mercedes hoopte dit jaar stappen te kunnen zetten, maar hun achterstand op Red Bull Racing is nog altijd zeer fors. Mercedes-teambaas Toto Wolff baalt als een stekker van deze grote achterstand, maar hij stelt grappend dat hij eindelijk de juiste medicatie heeft gevonden.

Red Bull werd voorafgaand het seizoen al gezien als de grote favoriet, maar het was wel de verwachting dat de concurrentie iets dichter bij was gekomen. Na twee Grands Prix kan men voorzichtig concluderen dat dit niet het geval is, Red Bull is nog steeds oppermachtig. In Bahrein en Saoedi-Arabië kwamen Max Verstappen en Sergio Perez als eerste en tweede over de streep. Hun voorsprong op de overige coureurs was enorm.

Bij het team van Mercedes is men teleurgesteld. Men dacht dat ze het gat met Red Bull enigszins hadden verkleind, maar dat blijkt niet waar te zijn. Teambaas Toto Wolff reageert tegenover de internationale media grappend op de achterstand: "Ik heb eindelijk goede medicatie gevonden! Je moet gewoon de dosis verhogen. Ik heb mijn mindset veranderd. Ik denk niet dat meer druk op het team iets beter maakt. We hebben een natuurkundig probleem. Het gaat niet om pech, een gebrek aan proberen, de mindset en energie. Ik zie de opwinding in de organisatie. Als races voel je je niet fijn als je zo presteert, maar ik geloof er heilig in dat we het kunnen omdraaien."