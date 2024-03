Wolff erkent fundamenteel probleem bij Mercedes

Het team van Mercedes is nog niet op de gewenste manier aan het nieuwe seizoen begonnen. In Saoedi-Arabië vochten ze niet mee om de kopposities en dat zorgde voor teleurstelling. Volgens teambaas Toto Wolff is er iets aan de hand wat zijn manschappen nog niet begrijpen.

In Saoedi-Arabië kwamen George Russell en Lewis Hamilton op de tegenvallende zesde en negende plek over de lijn. Na afloop lieten ze weten dat ze niet tevreden zijn met het resultaat. De nieuwe Mercedes-bolide gedraagt zich nog niet helemaal zoals het team wil en er zijn meerdere problemen. Zo leek het er op dat de wagen niet goed voor de dag komt in de snelle bochten.

Begrijpen

Mercedes-teambaas Toto Wolff baalt van de huidige situatie bij zijn team. De Oostenrijker geeft eerlijk toe dat er iets niet aan de haak is. Bij Motorsport.com spreekt hij zich uit: "Er is iets wat wij nog niet begrijpen. We zijn op de andere punten gewoon snel. We weten dat we een kleinere achtervleugel hebben, we compenseren daarmee alles wat we in de bochten verliezen. Maar we verliezen rondetijd op de hogesnelheidsdelen."

Fundamenteel probleem

Volgens Wolff ligt dit niet alleen maar aan een probleem met de set-up. De teambaas van Mercedes denkt dat dit veel verder gaat dan dat. Hij maakt zich zorgen: "Ik denk dat dit een groot probleem is. Je kan heel erg veel tunen hier. Onze simulaties wijzen ons naar een richting en we kiezen dan zo'n set-up, waar je met zo'n achtervleugel gaat rijden. Ik denk dat het een paar tienden scheelt als je de set-up goed of fout hebt. Ik denk dat dit meer een fundamenteel ding is, we denken dat de snelheid er echt hoort te zijn. We meten de downforce, maar we zien het niet terug in de rondetijd."