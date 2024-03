Verstappen haalt ontspanning uit gamen tijdens raceweekend

Max Verstappen schreef afgelopen weekend met speels gemak de Saoedische Grand Prix op zijn naam. De Nederlander heerste op de baan, terwijl hij een paar uur daarvoor nog rustig zat te gamen op zijn hotelkamer. Verstappen legt uit dat dit voor hem een soort ontspanning is.

Verstappen kruipt in zijn vrije tijd ook vaak achter het stuur. Hij racet dat op de virtuele circuits op zijn simulator. Zijn virtuele avonturen zijn regelmatig voor iedereen te volgen, want hij is vaak live met zijn vrienden van Team Redline. Clips van de streams op streamingplatform Twitch gaan met enige regelmaat het internet over en fans zien dat Verstappen ook tijdens de raceweekenden live is.

Nacht

In Saoedi-Arabië was Verstappen tot diep in de nacht online te vinden. Dit zorgde voor vraagtekens, want Verstappen moest daarna gewoon weer plaatsnemen in zijn RB20. Hij kan er wel om lachen als de internationale media hem vraagt naar zijn nachtelijke game-avonturen: "Ik hield mij een beetje aan het Europese, of zelfs het Britse tijdschema. Ik ging dus naar bed om vier uur in de nacht en ik werd laat wakker."

Ontspannen

Verstappens Red Bull-teamgenoot Sergio Perez lachte mee tijdens de persconferentie. De Mexicaan stelde dat Verstappen een abonnement op Disney+ nodig heeft, Verstappen reageerde gevat: "Dat heb ik al! Het ding is natuurlijk dat ik ook mijn eigen simteam heb. Dus ik praat met hen ook een beetje bij en het is gewoon een beetje ontspannen. Ik rijd op mijn controller, dus het is gewoon leuk. Ik hoef dat even niet aan de Formule 1 te denken en ik ben gewoon met vrienden. Wanneer het kan, doe ik het. Toen ik vanochtend wakker werd, had ik een uurtje over. Dus toen logde ik even in."