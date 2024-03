Leclerc verwacht Red Bull snel onder druk te zetten

Charles Leclerc kwam afgelopen weekend in Jeddah als derde over de streep. Hij kon het tempo van de Red Bulls van Max Verstappen en Sergio Perez niet bijhouden, maar na afloop was hij toch positief. Leclerc denkt namelijk dat het een kwestie van tijd is voordat Ferrari het team van Red Bull onder druk kan gaan zetten.

Ferrari lijkt vooralsnog de eerste uitdager van Red Bull te zijn. In Bahrein en Saoedi-Arabië waren ze best of the rest in de race en in de kwalificaties konden ze Red Bull redelijk bijhouden. Toch is het gat nog redelijk fors, Max Verstappen wist de eerste twee races met gemak te winnen. Leclerc pakte in Jeddah zijn eerste podium van het jaar en daarmee zorgde hij voor veel tevredenheid.

Leclerc denkt dat hij binnenkort echt de strijd aan kan gaan met de Red Bulls. De Monegask is optimistisch als hij in Jeddah naar deze zaak wordt gevraagd tijdens de persconferentie voor de top drie: "Ik denk dat we kleine stapjes in de goede richting zetten. Als ik terugkijk naar de laatste zes, zeven maanden, dan zijn wij het team dat zich het meest heeft verbeterd. Langzamerhand zijn we het gat aan het dichten, al is het gat nog steeds vrij groot. Maar als we zo door blijven gaan, dat weet ik zeker dat het een kwestie van tijd is voordat we Red Bull wat meer onder druk kunnen zetten."