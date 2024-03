’Horner zal vertrek Verstappen niet tegenhouden’

Max Verstappen schreef dit weekend met speels gemak de Saoedische Grand Prix op zijn naam. In de straten van Jeddah maakte hij voor even een einde aan alle geruchten over zijn team Red Bull Racing. Christian Horner stelt dat hij niemand kan dwingen om bij Red Bull te blijven.

In de afgelopen week ging het veelvuldig over een mogelijk vertrek van Verstappen bij Red Bull. Hij beschikt over een contract tot en met 2028, maar toch vreest men voor een vertrek. Na de onrust binnen Red Bull, werd Verstappen in verband gebracht met een overstap naar het team van Mercedes. In Jeddah wilde niemand daar iets over zeggen en leek het weer iets rustiger te zijn geworden binnen Red Bull.

Red Bull-teambaas Christian Horner heeft de geruchten over Verstappen en Mercedes ook gelezen. De veelbesproken Horner lijkt zich niet al te veel zorgen te maken, maar tegenover de internationale media geeft hij wel aan dat Verstappen kan vertrekken: "Je kan iemand niet dwingen om te blijven vanwege een velletje papier. Als iemand niet in dit team wil zijn, dan zullen we diegene niet dwingen. Dat geldt voor een monteur, een ontwerper of voor wie dan ook. Als je onderdeel wil zijn van dit team, dan komt er commitment en passie bij kijken. Max heeft dat en dat hebben we gezien."