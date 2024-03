Perez nadert schorsing na strafpunt in Jeddah

Sergio Perez kwam in de straten van Jeddah als tweede over de streep. Hij had een flinke achterstand op zijn Red Bull Racing-teamgenoot Max Verstappen, maar ook een grote voorsprong op nummer drie Charles Leclerc. Die voorsprong werd iets kleiner door een tijdstraf van Perez, maar hierdoor moet de Mexicaan wel op zijn tellen gaan letten.

Hij ontving zijn tijdstraf voor een unsafe release bij zijn pitstop. De stewards gaven hem naast de tijdstraf ook één strafpunt voor het negeren van het rode licht. Perez heeft nu acht strafpunten op zijn superlicentie staan en bij twaalf strafpunten volgt een schorsing van één race. Het probleem voor Perez is dat zijn eerste strafpunten pas in september vervallen, als hij in de komende maanden vier strafpunten pakt moet hij dus één race van de zijlijn gaan bekijken.