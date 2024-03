'Ziggo Sport lijkt Viaplay af te troeven in strijd om uitzendrechten'

De Formule 1 is in Nederland sinds 2022 te zien bij het streamingsplatform Viaplay. Deze dienst beschikt over een deal met de FOM die eind dit jaar afloopt. Het is nog maar de vraag of ze in 2025 de Formule 1 nog wel mogen uitzenden, want de geruchten over Ziggo Sport worden steeds luider.

In het verleden was de Formule 1 jarenlang te zijn bij Ziggo Sport. De zender van VodafoneZiggo trok veel bekijks met hun uitzendingen rondom de koningsklasse van de autosport, maar toch verloren ze de rechten dus aan Viaplay. De van oorsprong Scandinavische streamingdienst wilde het groots aanpakken, maar ze ontvingen vooral kritiek op hun uitzendingen. Toch zetten ze in op een nieuwe deal met de FOM, maar daarvoor krijgen ze flinke concurrentie.

Het is geen geheim dat VodafoneZiggo interesse heeft in de uitzendrechten van de Formule 1. Al geruime tijd gaan er geruchten rond over de biedingen en het is de verwachting dat er in de nabije toekomst meer nieuws naar buiten zal komen over deze zaak. Volgens TotaalTV gaan er achter de schermen geruchten rond over een hoog bod van VodafoneZiggo, dit bod zou hoger zijn dan het bod van Viaplay. Volgens het medium is niet uitgesloten dat de huidige rechtenhouder de kans krijgt om een hoger bod te doen. Bij Ziggo lijkt men veel zelfvertrouwen te hebben, want in de recente uitzending van het Racecafé werd er gehint op de terugkeer van de Formule 1 naar Ziggo Sport.