Perez aast op wereldtitel: "Dat is mijn doel"

Sergio Perez reed gisteren een stabiele Grand Prix in de straten van Jeddah. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur kwam als tweede over de streep, ver achter zijn teamgenoot Max Verstappen. Perez was tevreden en hij stelt dat de wereldtitel nog steeds zijn doel is.

Perez startte de Saoedische Grand Prix op de derde plaats, maar al snel schoof hij een paar plaatjes op. Hij vond zichzelf al snel terug op de tweede plaats, maar hij moest nog wel dealen met een tijdstraf van vijf seconden. Zijn pitcrew stuurde hem na zijn pitstop namelijk weer de baan op, terwijl Fernando Alonso net langs kwam rijden. Het maakte Perez niets uit, want zelfs met de tijdstraf werd hij als tweede geklasseerd.

Na afloop was Perez zeer tevreden met zijn resultaat. De Mexicaan barst van het zelfvertrouwen en dat stak hij niet onder stoelen of banken. In gesprek met Sky Sports geeft hij in Jeddah aan dat hij voor de wereldtitel wil gaan: "Dat is wel het doel. Max rijdt op een super hoog niveau. Hij is, naar mijn mening, de enige coureur die op de zaterdagen en de zondagen alles weet te maximaliseren. Hij rijdt op een heel hoog niveau, maar dat is geweldig. Het is een geweldige uitdaging en naar Max in een Red Bull zitten, is echt geweldig. Het seizoen is nog lang en we staan dicht bij elkaar in het kampioenschap."