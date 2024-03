Hamilton in zak en as: "Keiharde realiteit"

Lewis Hamilton kende gisteren een enorm teleurstellende Saoedische Grand Prix. De Britse zevenvoudig wereldkampioen kwam slechts als negende over de finish en daar was hij niet blij mee. Na afloop sprak Hamilton dan ook van een harde realiteit en een flinke teleurstelling.

Het team van Mercedes koos al vroeg in de race voor een alternatieve strategie voor Hamilton. De Brit dook als één van de weinigen niet naar binnen tijdens de vroege Safety Car-fase en daarmee hoopten ze op een voordeel. De gok bleek niet de juiste te zijn en Hamilton moest in de slotfase alsnog zijn pitstop maken. Hierdoor viel hij terug naar de negende plaats en kwam hij op 47 seconden achterstand van racewinnaar Max Verstappen over de finish.

Hamilton baalde na afloop enorm van zijn resultaat in Jeddah. De Britse zevenvoudig wereldkampioen stak zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken toen Viaplay hem vroeg waarom hij zo ontevreden oogde: "Ik bedoel, ik ben negende geworden. Dus ja, het grootste probleem lag in de hogesnelheidsbochten. Dat is echt heel erg slecht aan deze auto. Drie jaar op rij strijden we nu al, we hopen op een auto waarmee we verder naar voren kunnen rijden. Om weer met dit scenario geconfronteerd te worden, is een keihard realiteit."