Leclerc trots: "Maar het was wel een saaie race"

Na een redelijk teleurstellende race in Bahrein, heeft Charles Leclerc in Saoedi-Arabië sportieve revanche genomen. De Monegask kwam als derde over de streep achter de oppermachtige Red Bulls. Leclerc was zeer in zijn nopjes met zijn resultaat in de Saoedische straten.

Leclerc begon de race op de eerste startrij en bij de start van de race probeerde hij de aanval te openen op Verstappen. Dat plannetje lukte niet helemaal en hij moest in de achtervolging. Leclerc dook direct de pits in toen de Safety Car de baan op kwam, dat zorgde ervoor dat hij ook nog Lando Norris moest inhalen. Dat lukte, maar de Red Bull van Sergio Perez was simpelweg een brug te ver.

Leclerc was in ieder geval blij met zijn eerste podium van het seizoen. Hij nam na afloop de felicitaties in ontvangst, hij sprak wat met zijn Red Bull-rivalen en daarna sprak hij ook nog eventjes met interviewer van dienst David Coulthard: "We hadden een goede pace, de snelste ronde en we werden ook nog geholpen door de DRS. Over het algemeen was het gevoel met de auto best goed. De race was verder best saai en dat kwam door het feit dat de Red Bulls te snel waren en wij hadden ook een gaatje. We maximaal gescoord en dat was ons doel."