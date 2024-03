Russell ziet kansen op sterk resultaat in de race

George Russell kende in Jeddah niet zijn beste kwalificatie uit zijn loopbaan. De Mercedes-coureur noteerde slechts de zevende tijd en dat was niet het resultaat waar hij op had gehoopt. Russell heeft wel goede hoop op een goed resultaat in de Saoedische Grand Prix.

Het team van Mercedes kende geen sterke vrijdag in de straten van Jeddah. De wagens van Russell en Lewis Hamilton waren weer veelvuldig aan het hobbelen en dat zorgde voor de nodige ongemakken. Men zag ze als outsiders voor de pole position, maar dat bleek dus niet het geval te zijn. Russell stak na afloop de hand in eigen boezem, want hij maakte een klein foutje waardoor hij lager eindigde dan gehoopt.

Russell was na afloop niet terneergeslagen. De Britse coureur had op meer gehoopt, maar hij heeft een goed gevoel over de race van vandaag. In gesprek met Sky Sports legt Russell zijn verwachtingen uit: "Ik vertrouw erop dat onze racepace beter is dan die van onze concurrenten. Ik denk ook dat wij de snelsten zijn op de rechte stukken, dat zie ik als een bonus. Het is wel altijd een beetje tricky op deze baan. Het is waarschijnlijk een simpele eenstopper hier. Het is wel heel moeilijk om hier andere auto's te volgen op het rechte stuk. Je hebt een goede start nodig en verder zie je het wel."