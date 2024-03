Hamilton luidt noodklok over bouncing-problemen

Lewis Hamilton kende een tegenvallende kwalificatie in Saoedi-Arabië. De Britse zevenvoudig wereldkampioen noteerde de achtste tijd en daar was hij niet blij mee. Na afloop wees hij naar een probleem waar Mercedes al jaren mee kampt: het hobbelen van de auto.

Hamilton begon vol goede moed aan het raceweekend in Saoedi-Arabië. Na een redelijk tegenvallend weekend in Bahrein, wilde Hamilton dit weekend iets beter gaan presteren. Dat lijkt nu nog niet te lukken, want de achtste tijd was niet het gewenste resultaat. Daarnaast klaagt Hamilton al het hele weekend over problemen met zijn auto, hij wees dan ook weer naar de problemen met het gehobbel.

De bouncing-problemen maakten in Saoedi-Arabië weer hun intrede. Hamilton kampt hierdoor met de mogelijke performanceproblemen en dat legde hij uit aan zijn landgenoten van Sky Sports: "We hebben elke verandering aan de set-up uitgeprobeerd. We komen er gewoon niet vanaf, het is lastig om uit te leggen. We hadden al last van bouncing in Bahrein, maar hier is het echt intens. De eerste sector is enorm snel, maar het gehobbel zorgt voor problemen met de auto. Zoals je je wel kan voorstellen, gaat je balans hier ook op en neer. We moeten dit fiksen. Het is nu al drie jaar op rij aan de hand."