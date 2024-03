Perez stelt teleur: "Pole was niet mogelijk"

Sergio Perez kwalificeerde zich vandaag in Jeddah als derde. De Mexicaanse Red Bull-coureur had gehoopt mee te kunnen vechten om de snelste tijd, maar hij is eerlijk genoeg om aan te geven dat dit vandaag allesbehalve realistisch was. Zijn teamgenoot Max Verstappen was simpelweg sneller.

Perez werd vandaag niet alleen verslagen door Verstappen, maar ook door Ferrari-coureur Charles Leclerc. Het verschil met de poletijd van Verstappen was niet enorm groot, maar de derde plaats is niet het doel dat Perez zich had gesteld. De Mexicaan wil net als in 2023 winnen in Jeddah en de pole position had daarbij zeker geholpen. De derde tijd biedt kansen, maar het kan ook helemaal de andere kant op gaan.

Na afloop van de kwalificatie toonde Perez zich dan ook realistisch. De Mexicaan legde zijn gevoel uit in de microfoon van interviewer van dienst Khalil Beschir: "Ik kon mij tijdens mijn laatste rondje niet echt verbeteren. Hierdoor liepen we de eerste startrij mis. Max reed een geweldig rondje en voor mij was het niet mogelijk om dat te doen, maar de eerste startrij was zeker wel haalbaar. Maar goed, we doen nog steeds mee voor morgen. We hebben een lange race voor de boeg en daarin kan van alles gaan gebeuren."