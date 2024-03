Leclerc tevreden: "Hoop dat we kunnen vechten met Red Bull"

Charles Leclerc eindigde vandaag als tweede in de kwalificatie in Saoedi-Arabië. De Monegaskische Ferrari-coureur reed een goede sessie, maar Max Verstappen was hem te machtig. Leclerc stelt na afloop wel dat hij enorm tevreden was met zijn snelle ronde in de kwalificatie.

Voorafgaand de sessie gold Leclerc als de grote uitdager van Verstappen. De Ferrari is het hele weekend al rap en Leclerc maakte ook een goede indruk. In de goed verlichte straten van Jeddah liet Leclerc inderdaad zien dat hij zich goed voelde, maar dat was niet genoeg voor de pole position. Zijn rivaal Max Verstappen was immers weer pijlsnel en dat resulteerde in de pole position voor de Nederlander.

Na afloop van de kwalificatie klonk Leclerc redelijk opgewekt. Hij was een tevreden man en hij deelde zijn gedachtes met de interviewer van dienst Khalil Beschir: "Tijdens het eerste rondje in Q3 probeerde we iets anders met een preparation lap, maar dat werkte niet. In mijn tweede rondje kreeg ik alles voor elkaar en dit was ook het maximale wat in de auto zat vandaag. Ik ben dus heel erg blij met mijn rondje. Het is jammer dat we verder achter staan dan we hadden gehoopt in de kwalificatie, maar morgen is de race en dat hoop ik dat we kunnen strijden met de Red Bulls."