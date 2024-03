Wolff hoopt op transparant onderzoek naar FIA-president

Het onderzoek van de FIA naar FIA-president Mohammed Ben Sulayem zorgt momenteel voor de nodige onrust in de Formule 1. Hij zou meerdere zaken hebben uitgevoerd die voor vraagtekens hebben gezorgd. Mercedes-teambaas Toto Wolff wil dat de zaak transparant wordt behandeld.

Begin deze week onthulde de BBC dat de FIA om meerdere redenen een onderzoek was gestart naar Ben Sulayem. In 2023 zou hij hebben geprobeerd om de straf van Fernando Alonso in de Saoedische Grand Prix ongedaan te laten maken en later dat jaar zou hij hebben geprobeerd om het circuit van Las Vegas te laten afkeuren. De FIA bevestigde later in de week dat ze bezig waren met een onderzoek, maar ze noemden de naam van Ben Sulayem niet.

Mercedes-teambaas Toto Wolff hoopt dat deze zaak goed wordt aangepakt. Hij kan zich de situatie in Jeddah vorig jaar nog goed voor de geest halen in gesprek met Sky Sports: "Ik kan mij die situatie nog goed herinneren, want het was een beetje raar. Eerst had je die penalty en toen werd die weer ingetrokken, al was het een duidelijke zaak. Ik weet zeker dat de FIA hier de juiste processen gaat volgen. Ik denk dat we allemaal hebben geleerd dat we transparant moeten zijn in dit soort situaties."