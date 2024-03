Wolff stipt pijnpunt aan: "Coureurs hebben geen zelfvertrouwen"

Het team van Mercedes begon vol goede moed aan het raceweekend in Saoedi-Arabië. Na afloop van de tweede vrije training was er van dit goede gevoel nog maar heel weinig over. Teambaas Toto Wolff wist wat er aan de hand was en hij stelt dat zijn coureurs geen vertrouwen in de auto hadden.

Mercedes-coureurs George Russell en Lewis Hamilton worstelden tijdens de eerste twee vrije trainingen op het Jeddah Corniche Circuit overduidelijk met hun auto's. Ze klaagden vooral over problemen met de balans en de set-up van de wagen. Het was bij Lewis Hamilton zelfs zo erg dat hij zich vlak voor het einde van de tweede vrije training in de pitbox meldde, omdat hij geen goed gevoel meer had met de auto.

Mercedes-teambaas Toto Wolff wist wat er aan de hand was met zijn twee coureurs en dat legde hij na afloop dan ook uit. Bij de Duitse tak van Sky Sports sprak Wolff zich uit: "Als je naar onze coureurs luistert, dan hoor je dat de auto niet perfect is en dat ze problemen met stuiteren de balans hebben. Ze hebben gewoon geen zelfvertrouwen, maar ik denk dat dit momenteel voor iedereen geldt. Je hoorde dat op de verschillende boordradio's. De auto wordt steeds sneller qua rondetijden en daarom moeten we goed nadenken over de kwalificatie."