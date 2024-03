Leclerc durft in te zetten op de pole position

Charles Leclerc noteerde gisteren in geen van de vrije trainingen de snelste tijd. Toch was de Monegask na afloop enorm tevreden met de prestaties van zijn team Ferrari. Leclerc heeft veel zelfvertrouwen en hij durft zelfs te wedden op een pole position.

Leclerc noteerde in de eerste vrije training de vijfde tijd op een redelijk kleine achterstand van nummer een Max Verstappen. In de tweede vrije training noteerde de Monegaskische Ferrari-coureur de vierde tijd en wederom was het verschil met de snelste tijd niet heel erg groot. Leclerc kende niet al te veel problemen in de eerste twee trainingen en dat geeft hem dan ook heel erg veel zelfvertrouwen.

Leclerc was na afloop van de tweede vrije training op het Jeddah Corniche Circuit enorm tevreden. Hij barstte van het zelfvertrouwen en in gesprek met de Italiaanse tak van Sky Sports durft hij zelfs groot te dromen: "We moeten de auto nu goed gaan afstellen voor de kwalificatie en we moeten ervoor zorgen dat we ons pakket optimaliseren. We willen een stap vooruit gaat zetten ten opzichte van het raceweekend in Bahrein. Het is lastig om te zeggen of ik voor de pole position kan vechten, maar als ik er op zou moeten wedden, dan zou ik ja zeggen."