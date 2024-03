Perez barst van het zelfvertrouwen: "Kwestie van finetunen"

Sergio Perez kende een positieve eerste dag in Saoedi-Arabië. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur maakte geen fouten en hij barst van de ambities. Perez leeft met veel vertrouwen toe naar de kwalificatie en hij stelt dat zijn team alleen nog maar een paar dingen moet finetunen.

Perez begon de dag in Saoedi-Arabië met een derde tijd in de eerste vrije training. In de tweede vrije training ging het echter iets minder, want op het moment dat de vlag werd gezwaaid had hij de vijfde tijd achter zijn naam staan. Perez was desalniettemin enorm tevreden met zijn dag, want hij heeft geen enkele fout gemaakt. Dat geeft hem vertrouwen en dat had hij al voordat hij afreisde naar Jeddah.

Perez was na afloop van de tweede vrije training een tevreden man. De Mexicaan legde vol vertrouwen uit wat hij heeft geleerd op de donderdag en hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Op dit moment zijn we met de auto en met de performance heel goed bezig. Het was dus echt een heel positieve vrijdag. Op dit moment is het voor ons een kwestie van finetunen. Ik ben in ieder geval wel blij met de positie waar we de auto nu hebben. We weten wat we voor morgen in de kwalificatie nodig hebben."