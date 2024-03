Horner weigert iets te zeggen over geschorste werkneemster

De zaak rondom Red Bull Racing-teambaas Christian Horner was ook in Jeddah het onderwerp van gesprek. De zaak kreeg een nieuwe draai, omdat het er op lijkt dat de vrouw die de klacht had ingediend is geschorst. Horner weigert daar iets over te zeggen.

Het was geen geheim dat een vrouwelijke werknemer van het team van Red Bull een klacht had ingediend tegen Horner. Hierop voerde het Red Bull-concern een onafhankelijk onderzoek uit naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Horner. Uiteindelijk werd de Britse teambaas vrijgesproken, maar dat betekende niet dat niemand er meer aandacht aan gaf. Het bleef onduidelijk wat Horner zou hebben gedaan en er kwam kritiek op het feit dat Red Bull amper iets deelde over de zaak.

Op de donderdag meldden meerdere media dat de werkneemster die een klacht had ingediend, is geschorst door het team van Red Bull Racing. Waarom ze precies is geschorst, werd niet duidelijk. Het zorgde in ieder geval voor meer kritiek, maar op de persconferentie voor de teambazen in Jeddah bleef Horner zwijgen: "Kijk, ik ben bang dat ik niets kan zeggen over een vertrouwelijke zaak tussen werknemers binnen ons bedrijf. Ik vrees dus dat ik je hier geen informatie over kan gaan geven op dit moment."