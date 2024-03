Zieke Sainz kon de grenzen niet opzoeken

Carlos Sainz kende gisteren één van de zwaarste dagen uit zijn carrière. De Spanjaard miste op woensdag de mediadag vanwege ziekte en op donderdag was hij nog niet helemaal fit. Na afloop gaf hij aan dat de vrije trainingen enorm veeleisend voor hem waren geweest.

Sainz verliet op woensdag na een paar uur de paddock op het Jeddah Corniche Circuit. Hij voelde zich niet goed en volgens het officiële persbericht van Ferrari ging hij naar het hotel om te rusten. Het was niet helemaal duidelijk of hij wel in actie zou kunnen komen tijdens de eerste twee vrije trainingen in Jeddah. Ferrari meldde echter vlak voor de eerste vrije training dat Sainz achter het stuur zou gaan kruipen.

Hij reed niet de sterkste trainingen uit zijn loopbaan. Sainz sloot de dag af met een zevende tijd in de tweede vrije training en na afloop sprak hij met de internationale media: "Het was voor mij een heel moeilijke dag nadat ik mij ziekjes voelde. De afgelopen 24 uur waren voor mij zwaar en lastig. Het ging erom dat ik mijzelf in de auto zou krijgen en dat ik zoveel mogelijk zou leren van de auto. Wel zonder de grenzen op te zoeken, want ik voelde mij nog niet optimaal."