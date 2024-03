Horner klaar met geruchten over privéleven

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner is helemaal klaar met alle geruchten van de afgelopen weken. De Brit heeft geen zin om het onafhankelijke onderzoek naar hem te bespreken. In Saoedi-Arabië geeft hij aan dat hij zich wil focussen op het racen en dat hij geen zin meer heeft in verhalen over zijn privéleven.

Begin februari bevestigde het Red Bull-concern dat ze bezig waren met een onafhankelijk onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Horner. Het regende daarna geruchten en verhalen over Horner, maar niemand wist wat er precies aan de hand was. Vlak voor de start van het Bahreinse raceweekend maakte Red Bull bekend dat ze Horner hadden vrijgesproken. De geruchtenstroom stopte daarna niet.

In Saoedi-Arabië meldde Horner zich in de perszaal voor de persconferentie voor teambazen. Hier werd hij vanzelfsprekend gevraagd naar het onderzoek en hij reageerde nogal fel op de geruchtenstroom: "Mijn vrouw heeft mij hierin enorm gesteund en dat geldt ook voor mijn familie. Maar de inbreuk op mijn privéleven en het privéleven van mijn familie, is nu genoeg wel genoeg geweest. We moeten verder gaan en ons focussen op de zaken waarvoor wij hier zijn. Het is tijd om ons daar op te focussen, de reden waarom wij hier met zijn allen zijn is Formule 1-racen."