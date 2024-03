Horner sluit vertrek van Verstappen uit

Het team van Red Bull Racing heeft een onrustige week achter de rug. Na het onderzoek naar teambaas Christian Horner, bleef het onrustig. Max Verstappen werd zelfs in verband gebracht met een transfer naar Mercedes, maar Horner gelooft daar helemaal niets van.

Het onderzoek naar Horner hield de Formule 1-wereld een maand lang in zijn greep. Horner werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, maar uiteindelijk werd hij door Red Bull vrijgesproken. De storm ging echter niet liggen, want Jos Verstappen reageerde kritisch op het gedrag van Horner. In navolging van deze uitspraken, werd Max Verstappen in verband gebracht met een bijzondere overstap naar het team van Mercedes.

In Saoedi-Arabië moest Horner zich melden in de perszaal voor de gebruikelijke persconferentie. Hij reageerde hier ook op de geruchten over Verstappen en daar is hij zeer duidelijk over: "Ik weet zeker dat hij zijn contract zal gaan uitdienen. Hij heeft een geweldig team om hem heen en we hebben samen heel erg veel bereikt in de afgelopen jaren. Hij heeft zich dan ook gecommitteerd aan een verbintenis tot en met het seizoen van 2028. Vanuit de kant van het team en vanuit de kant van Max zijn we vastbesloten om verder te bouwen op het succes dat we hebben bereikt."