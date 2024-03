Verstappen legt belangrijke rol van vader Jos uit

Max Verstappen speelde afgelopen week een hoofdrol in de berichtgeving in de Formule 1. Na de onrust binnen het team van Red Bull Racing, werd hij zelfs in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. Verstappen wil hier niets over zeggen, maar hij laat weten dat hij nergens is zonder zijn vader Jos en zijn manager Raymond Vermeulen.

Verstappens vader Jos bracht de geruchten rondom Mercedes afgelopen weekend in gang. Hij liet zich in Bahrein kritisch uit over Red Bull-teambaas Christian Horner en hij werd ook gespot terwijl hij in gesprek was met Mercedes-teambaas Toto Wolff. Hierdoor werd Max Verstappen in verband gebracht met een mogelijke overstap naar het team van Mercedes, in Jeddah wil Verstappen zich daar niet over uit laten.

Verstappen wil ook geen afstand gaan nemen van de woorden van zijn vader. In Saoedi-Arabië doet hij daar geen uitspraken over, maar laat hij aan de internationale media weten dat zijn vader zeer belangrijk voor hem is: "Als zoon van je vader zou het raar zijn om tegenover elkaar te staan, maar het doet er niet toe aan welke kant je staat. Het is aan mij om mij bezig te houden met mijn performance op de baan. Mijn vader, mijn manager en ik vormen een team, dat zal zo blijven. Zonder hen zie ik mijzelf niet rijden in de Formule 1."