Red Bull geeft Perez nieuwe versnellingsbak

Het team van Red Bull Racing gaat dit weekend in Saoedi-Arabië op jacht naar nieuw succes. Sergio Perez schreef vorig jaar de race in de straten van Jeddah op zijn naam en dit weekend wil hij dat kunstje gaan herhalen. Hij gaat dat doen met een volledig nieuwe versnellingsbak.

Vlak voor de start van de eerste vrije training maakte de FIA bekend welke coureurs de beschikking hebben gekregen over nieuwe onderdelen. Sergio Perez is de enige coureur die dit weekend de beschikking krijgt over een nieuwe versnellingsbak. Red Bull heeft de versnellingsbak case en cassette van de wagen van Perez vervangen. Daarnaast heeft hij ook de beschikking gekregen over een nieuwe versnellingsbak.