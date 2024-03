'Vrouw die klacht indiende tegen Horner geschorst'

De zaak rondom Red Bull Racing-teambaas Christian Horner heeft een nieuwe twist gekregen. Meerdere media melden namelijk dat de vrouw die een klacht tegen Horner heeft ingediend inmiddels is geschorst door het team van Red Bull Racing.

Begin februari werd de Formule 1-wereld opgeschrikt door het nieuws dat het Red Bull-concern een onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Horner had ingesteld. Vlak voor het Bahreinse Grand Prix-weekend werd hij echter vrijgesproken. Onder meer De Telegraaf, PlanetF1 en de BBC melden dat dat vrouw die de klacht tegen Horner had ingediend, is geschorst. Red Bull wil tegen de BBC niet ingaan op het nieuws. Het is dus onduidelijk waarom ze is geschorst.