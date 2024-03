Alonso denkt dat hij op lijstjes van Red Bull en Mercedes staat

Eind dit jaar komen er veel opvallende stoeltjes vrij in de Formule 1. Veel coureurs beschikken over een aflopend contract en dat zorgt voor kansen. Fernando Alonso beschikt over een aflopend contract bij Aston Martin en hij stelt dat hij op de lijstjes staat van Mercedes en Red Bull Racing.

Het team van Mercedes is momenteel op zoek naar een opvolger van Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen gaat per 2025 voor Ferrari rijden en Mercedes zoekt nu naar een nieuwe stercoureur. Bij Red Bull beschikt Sergio Perez over een aflopend contract, maar het is nog lang niet zeker op hij contractverlenging gaat krijgen. De Mexicaan moet goed gaan presteren, anders liggen de opties open.

Tweevoudig wereldkampioen Alonso bekijkt zijn kansen. Hij weet dat hij verder kan bij Aston Martin, maar in Saoedi-Arabië laat hij weten dat hij denkt dat hij op de lijstjes staat van Red Bull en Mercedes: "Jazeker, want ik heb momenteel geen contract voor 2025. Het is beter om in die lijst te staan, in plaats van een coureur te zijn die in een andere klasse rijdt of die met pensioen is. Ik zal in de komende weken een beslissing gaan nemen over mijn toekomst. Eerst moet ik mijzelf afvragen of ik nog wel commitment heb voor de toekomst."