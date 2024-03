Hamilton ziet Verstappen als mogelijke opvolger

Max Verstappen werd in de afgelopen dagen in verband gebracht met een overstap naar het team van Mercedes. De Duitse renstal zoekt naar een opvolger van Lewis Hamilton en bij Red Bull Racing rommelt het al eventjes. Hamilton ziet Verstappen wel als zijn opvolger.

Hamilton maakte afgelopen winter bekend dat hij vanaf 2025 gaat rijden voor het team van Ferrari. Hij zadelt zijn huidige werkgever Mercedes met een probleem op, want de Duitse renstal moet op zoek gaan naar een nieuwe superster. In Bahrein sprak Jos Verstappen uitgebreid met Mercedes-teambaas Toto Wolff en dat zorgde voor de nodige geruchten. Verstappen zelf hield het hoofd koel.

Alles mogelijk

In Saoedi-Arabië reageerde Hamilton op de geruchten over Verstappen. De Britse zevenvoudig wereldkampioen ziet het wel gebeuren, zo laat hij weten aan de internationale media: "Ik denk dat mijn move heeft laten zien dat alles mogelijk is. Er komen nog zes heel interessante maanden aan. Ik weet zeker dat Max op het lijstje staat, maar ik ben er ook vrij zeker van dat hij goed ligt. Ik zou ook niet weten waarom je zo'n goede auto zou achterlaten."

Niet logisch

Het is voor Hamilton dan ook geen verrassing dat de naam van Verstappen is gevallen. De zevenvoudig wereldkampioen is zeer complimenteus over zijn voormalig titelrivaal: "Hij is een geweldig coureur. Als je een team runt, dan wil je de beste rijder hebben. Je wil de coureur hebben die de aandacht trekt en de sponsors naar binnenhaalt, hij is één van die coureurs. Ik begrijp het, al zal het niet logisch zijn, maar het zal interessant zijn op te zien."