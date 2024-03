Verstappen heeft de intentie om Red Bull-contract uit te dienen

In de afgelopen week ging het veelvuldig over de toekomst van Max Verstappen. Hij werd zelfs in verband gebracht met een mogelijke overstap naar het team van Mercedes. In Saoedi-Arabië stelt Verstappen dat het gewoon zijn intentie is zijn contract bij Red Bull Racing uit te dienen.

Na het onderzoek naar Red Bull-teambaas Christian Horner, is de rust nog lang niet wedergekeerd bij Red Bull. Vlak na de Bahreinse Grand Prix sprak Jos Verstappen zich kritisch uit over Horner. De vader van Max Verstappen stond even daarvoor ook al met Mercedes-teambaas Toto Wolff te praten in de paddock. Dit zorgde dan weer voor geruchten over een mogelijke overstap van Max Verstappen naar Mercedes.

Verstappen kreeg in Jeddah voor het eerst de kans om te reageren op de geruchten van de afgelopen dagen. Hij beschikt over een contract tot en met 2028 bij Red Bull, en hij laat aan Motorsport.com weten dat hij deze wil uitdienen: "Dat is altijd de intentie geweest bij het tekenen en dat is ook waarom wij voor zo'n lange tijd hebben getekend. Het draait om de prestaties van de auto. Vanaf 2026 vormen die prestaties natuurlijk een vraagteken vanwege het nieuwe reglement, maar dat wist ik ook al toen ik tekende. Ik weet wat ze voor mij hebben betekend in mijn loopbaan, dus het is zeker mijn intentie om hier te blijven."