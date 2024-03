"Leclerc denkt niet dat hij Verstappen kan uitdagen."

Het team van Ferrari hoopte dit jaar de strijd met Red Bull Racing aan te kunnen gaan. In Bahrein was Max Verstappen echter weer oppermachtig en kon Ferrari amper in de buurt komen. Charles Leclerc is positief over de ontwikkeling van Ferrari, maar hij verwacht nog geen strijd met Red Bull.

Leclerc kende een lastige race in Bahrein. De Monegask opende bij de start de aanval op Verstappen, maar die aanval werd afgeslagen. Daarna kampte Leclerc met de nodige remproblemen waardoor hij niet meer in de buurt van Verstappen kon komen. Leclerc moest meerdere harde duels uitvechten met George Russell, Sergio Perez en Carlos Sainz. Deze duels wist hij echter niet te winnen. Hij kwam als vierde over de streep.

Leclerc is desalniettemin enorm optimistisch over het komende seizoen. In Saoedi-Arabië bespreekt de Monegask het gevoel bij Ferrari in gesprek met de internationale media: "Het was beter dan verwacht. Ik denk dat we nog niet helemaal het materiaal hebben om Max Verstappen te kunnen uitdagen, maar in vergelijking met vorig jaar gaat het wel een heel stuk beter. We zijn ons nu vooral aan het focussen op de remmen, want daar hadden we vorige week in Bahrein best wel wat problemen mee."