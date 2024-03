Russell ziet komst Verstappen wel zitten

Max Verstappen speelde afgelopen week een grote rol in het geruchtencircuit. De Nederlandse wereldkampioen werd in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. George Russell wil er niet te veel over zeggen, maar hij begrijpt dat elk team de beste coureur wil hebben.

Verstappen beschikt over een langlopend contract bij het team van Red Bull Racing. Toch werd hij afgelopen week in verband gebracht met een transfer naar Mercedes, omdat zijn vader Jos in Bahrein uitgebreid stond te praten met Mercedes-teambaas Toto Wolff. Deze verhalen volgden na de kritiek van Jos Verstappen op Red Bull-teambaas Christian Horner en de interne onrust binnen het Oostenrijkse team.

Mercedes-coureur George Russell weet dat hij volgend jaar een nieuwe teamgenoot gaat krijgen. Russell wordt door de internationale media in Jeddah gevraagd of hij de komst van Verstappen ziet zitten: "Ik denk dat elk team de best mogelijke line-up wil hebben. Op dit moment is Max de beste coureur op de grid. Als een team de kans zou krijgen om Max aan te trekken, dan zouden ze hem honderd procent een contract geven. Maar ik denk dat dit meer afhangt van de kant van Red Bull. Er is daar veel aan de hand en we weten niet wat er gebeurt achter de gesloten deuren. Uiteindelijk is dit niet onze zaak."