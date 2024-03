Wolff reageert op Verstappen-verhaal: "Markt is heel interessant"

In de afgelopen dagen gingen er veel geruchten rond over de toekomst van Max Verstappen. Na de onrust binnen Red Bull Racing, werd hij zelfs in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. Toto Wolff wil daar niet al te veel over kwijt en hij stelt dat de markt zeer interessant is.

De ophef rondom Red Bull-teambaas Christian Horner zorgde voor een enorme geruchtenstroom in de Formule 1. Jos Verstappen sprak zich kritisch uit over Horner en hij werd daarna gespot terwijl hij in gesprek was met Mercedes-teambaas Toto Wolff. Dit zorgde direct voor veel bijzondere verhalen. Max Verstappen werd in verband gebracht met een overstap naar Mercedes, volgens sommigen zou dit zelfs zeer goed mogelijk zijn.

Wolff heeft de verhalen vanzelfsprekend ook meegekregen. De Oostenrijker kan er in Saoedi-Arabië voor het eerst op reageren en dat doet hij dan ook. Bij Sky Sports wordt hij geconfronteerd met de bijzondere Verstappen-geruchten: "De markt is heel erg interessant. Voor een coureur is het zeer belangrijk om bij het snelste team in de sport te zitten. Voor nu is er geen reden voor Max om weg te gaan bij het team van Red Bull. Maar we zullen gaan zien wat er gaat gebeuren."