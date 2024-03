Marko lacht: "Zonder Max was dit een interessant kampioenschap"

Max Verstappen begon het nieuwe seizoen afgelopen weekend op een oppermachtige manier. De Nederlander schreef de Grand Prix van Bahrein met overmacht op zijn naam. Helmut Marko stelt dat de Formule 1 een interessant kampioenschap zou zijn als Verstappen niet mee zou doen.

Verstappen heerste afgelopen jaar in de koningsklasse van de autosport. De Nederlander verbrak een grote hoeveelheid records en hij werd voor het derde jaar op rij wereldkampioen. Hij geldt voor dit seizoen dan ook als de topfavoriet voor de wereldtitel. Verstappen begon het seizoen goed met een foutloze race op het circuit van Sakhir in Bahrein, hij won de race zonder de leiding af te staan en hij reed ook nog de snelste ronde.

Red Bull-adviseur Helmut Marko is enorm trots op de prestaties van Verstappen. De Oostenrijkse adviseur ziet dat de concurrerende teams dichter bij zijn gekomen, maar dat Verstappen een spannende strijd dwarsboomt. In gesprek met Formel1.de legt Marko dit met een grote glimlach uit: "Eén team is net wat beter in de kwalificaties en een ander team is dan weer beter in de races. Je hebt teams die beter zijn op de zachte banden en je hebt teams die beter zijn op de harde banden. Als Max hier niet was, dan was het een interessant kampioenschap."