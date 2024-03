Opgeluchte Sainz blij met aanvallende auto

Carlos Sainz maakte vorige week veel indruk tijdens de Grand Prix van Bahrein. De Spanjaard vocht meerdere stevige duels uit en hij kwam uiteindelijk als derde over de streep. Sainz is opgelucht, want hij heeft het gevoel dat hij nu eindelijk een auto heeft waarmee hij kan aanvallen.

Sainz moet dit jaar goed voor de dag komen in de Formule 1. Het contract van de Spanjaard bij Ferrari loopt na dit seizoen af en hij heeft nog geen onderdak gevonden voor het aankomende seizoen. Sainz aast op een goed stoeltje en daarvoor moet hij zich dus bewijzen. In Bahrein deed hij dat al, want hij vocht zichzelf naar een knappe derde plaats. Hij vocht een aantal stevige duels uit met Sergio Perez, Charles Leclerc en George Russell.

Sainz is vooral blij met zijn huidige auto, want hiermee kan hij zijn krachten laten zien. De Spanjaard is enorm opgelucht en dat gevoel legt hij uit aan Motorsport.com: "Het is inderdaad een beetje een opluchting, want de laatste race waarin ik kon aanvallen was in Oostenrijk en dat was dertien of veertien races geleden. In de rest van de races moesten we vorig jaar heel gecontroleerd rijden, in de spiegels kijken en het tempo in de gaten houden. Er waren heel weinig mogelijkheden om mensen in te halen."