Perez aast op nieuwe zege in Jeddah

Sergio Perez gaat aankomend weekend op jacht naar de zege in Saoedi-Arabië. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur won de race in Jeddah vorig jaar en hij voelt zich momenteel goed. Perez geeft aan dat hij droomt van een nieuwe zege in de straten van de Saoedische stad.

Vorig jaar wist Perez zijn teamgenoot Max Verstappen te verslaan op het Jeddah Corniche Circuit. Hij liet toen geen steek vallen en hij reed één van de beste races uit zijn loopbaan. Hoe alles dit jaar zal gaan, is vanzelfsprekend nog volledig onduidelijk. Perez is het seizoen in ieder geval goed begonnen, want hij kwam in Bahrein als tweede over de streep. Verstappen wist die race te winnen.

Als het aan Perez ligt, staat hij in Jeddah op het bovenste treetje van het podium. Hij barst van de motivatie en hij spreekt zich dan ook duidelijk uit in zijn preview: "Ik kijk ernaar uit om naar Jeddah te gaan na zo'n goed teamresultaat in Bahrein. Het ging niet perfect in de eerste race en er is nog genoeg ruimte voor een evolutie bij de auto, maar we hebben een goede basis waarmee we kunnen verder werken. Er is altijd veel actie in Jeddah en het kan heel spannend worden. Vorig jaar had ik een geweldige zege en die prestatie zou ik graag gaan herhalen."