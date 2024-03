"Is Verstappen aan het onderhandelen met Mercedes?"

De onrust binnen het team van Red Bull Racing blijft de gemoederen bezighouden in de Formule 1-wereld. Max Verstappen wordt nu zelfs in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. Ralf Schumacher denkt dat er zelfs al onderhandelingen plaatsvinden tussen Mercedes en de Verstappens.

Op de woensdag voor de Grand Prix van Bahrein maakte Red Bull bekend dat ze teambaas Christian Horner hebben vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag. Dit kwam enigszins als een verrassing, maar Horner ging verder met zijn werkzaamheden alsof er niets was gebeurd. Jos Verstappen haalde vervolgens hard uit door te stellen dat hij zich zorgen maakt over de eenheid binnen het team van Red Bull.

Jos Verstappen werd in de paddock gespot terwijl hij in gesprek was met Mercedes-teambaas Toto Wolff. Dit zorgde direct voor geruchten over een mogelijke overstap van Max Verstappen naar Mercedes. Oud-coureur Ralf Schumacher deelt zijn mening hierover en wordt geciteerd door Motorsport.com: "Marko leek allesbehalve blij in Bahrein. Jos Verstappen kwam voor het eerst in de openbaarheid en hij sprak met Wolff in de paddock. Dat zou zes maanden geleden niet zijn gebeurd. Wat betreft Max, we spraken met Wolff en hij zei expliciet nee, maar ook dat alles mogelijk is. Dat betekent in mijn ogen dat ze al in onderhandeling zijn en dat is voor Verstappen plan B als de zaak bij Red Bull uit elkaar valt."