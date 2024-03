Wolff hoopt op consistenter weekend in Jeddah

Het team van Mercedes wil aankomend weekend goed voor de dag gaan komen in Saoedi-Arabië. De Duitse renstal kende een redelijk tegenvallend weekend in Bahrein, dus azen ze nu op sportieve revanche. Teambaas Toto Wolff hoopt op een meer consistent weekend in Jeddah.

Mercedes begon vol goede moed aan het seizoen in Bahrein. Maar tijdens de Grand Prix zakte het team een beetje door het spreekwoordelijke ijs. George Russell kwam als vijfde over de streep, maar hij vocht eerder in de race nog mee voor de tweede plaats. Het resultaat van Lewis Hamilton was teleurstellender, want de zevenvoudig wereldkampioen kwam slechts als zevende over de streep.

Frustratie

Mercedes-teambaas Toto Wolff zag dat er een probleem ontstond tijdens de race in Bahrein. In de vooruitblik op de aanstaande Grand Prix, kijkt hij eerst terug naar de race in Bahrein: "Jammer genoeg kwam onze koeling performance niet overeen met onze voorspellingen. Daardoor moesten we snel dingen gaan managen, en dat zorgde ervoor dat de temperatuur van onze banden niet optimaal was. Dat zorgde ervoor dat we niet konden laten zien wat we echt in onze mars hebben. Het was een frustrerende start van het jaar, maar daar leren we van."

Consistent weekend

Wolff kijkt nu dan ook vooruit naar Saoedische Grand Prix van aankomend weekend. De Oostenrijker wil de lessen van Bahrein gaan meenemen naar de straten van Jeddah: "Jeddah is een stratencircuit met veel snelle gedeeltes. Het is goed om verder te gaan met dingen leren over onze nieuwe auto. We hopen op een meer consistent weekend en we hopen dat we onze relatieve pace ten opzichte van de andere teams beter gaan begrijpen."