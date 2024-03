Waarschuwing voor Verstappen: "Overstap naar Mercedes zou ontzettend dom zijn"

In de afgelopen dagen gingen er veel geruchten rond over Max Verstappen. Na de onrust binnen het team van Red Bull Racing, werd de Nederlander in verband gebracht met concurrent Mercedes. Niet alle kenners vinden dat een goed idee, Hans-Joachim Stuck deelt een waarschuwing uit.

De zaak rondom Red Bull-teambaas Christian Horner blijft het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Red Bull sprak Horner vorige week vrij van de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag, maar daarmee was de kous nog niet af. Jos Verstappen liet zich kritisch uit over Horner en dat zorgde weer voor geruchten over de toekomst van Max Verstappen. De drievoudig wereldkampioen werd zelfs in verband gebracht met het team van Mercedes.

De verhalen zorgden voor een enorme stroom aan berichten op de sociale media en kenners reageerden direct op de geruchten. Niet iedereen ziet de mogelijke overstap van Verstappen naar Mercedes namelijk zitten. Het gaat nog maar om geruchten, maar toch zijn er veel reacties. Oud-coureur Hans-Joachim Stuck waarschuwt Verstappen in gesprek met de Duitse tak van Eurosport: "Verstappen zou ontzettend dom zijn als hij overstapt naar Mercedes. Red Bull is nog altijd het beste team van de Formule 1, dat zijn ze zelfs als Christian Horner zou gaan vertrekken."