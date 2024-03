Verstappen is benieuwd naar onderlinge verschillen in Jeddah

Max Verstappen gaat aankomend weekend in Jeddah op jacht naar zijn tweede zege van het seizoen. De Nederlander werd vorig jaar in Saoedi-Arabië verslagen door zijn teamgenoot Sergio Perez, dus nu wil hij zelf gaan winnen. Verstappen heeft in ieder geval zin in het raceweekend.

Verstappen schreef afgelopen weekend de seizoensopener in Bahrein op zijn naam. Hij reed een ijzersterke race in zijn RB20 en na afloop wisten veel van zijn concurrenten het zeker: Verstappen is ook dit jaar niet te verslaan. De regerend wereldkampioen zelf wil echter nog niet te vroeg gaan juichen. Hij weet dat er nog een lang seizoen voor de deur staat en hij bekijkt het race voor race.

Razendsnel

Verstappen richt zijn blik nu dus vooral op de race in de straten van de Saoedische stad Jeddah. De Nederlander heeft er wel zin in, zo laat hij weten in zijn gebruikelijke vooruitblik: "Het team heeft een geweldige eerste race van het seizoen achter de rug en ik kijk uit naar Jeddah. Dat is een echt hoge snelheid semi-stratencircuit, waar de slijtage van de banden dan weer wat minder is."

Temperaturen

Verstappen is daarnaast ook benieuwd wie zijn uitdagers zullen zijn in Jeddah. Hij weet wat de omstandigheden zullen zijn en daar wijst hij dan ook naar: "Het zal ook warmer worden vergeleken met Bahrein, dus het zal interessant zijn om het verschil in prestaties tussen de teams te zien, aangezien de lay-out compleet anders is dan vorige week. Vorig jaar presteerden we goed op dit circuit, dus laten we hopen dat we iets soortgelijks kunnen gaan doen en een geweldig resultaat voor het team kunnen behalen."