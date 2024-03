'Ben Sulayem wilde circuit Las Vegas laten afkeuren'

FIA-president Mohammed Ben Sulayem is voor de tweede dag op rij in opspraak geraakt. Gisteren werd duidelijk dat Ben Sulayem zich zou hebben bemoeid met de uitslag van een race en nu lijkt het er op dat hij ook probeerde om het doorgaan van de Grand Prix van Las Vegas te belemmeren.

Gisteravond meldde de BBC dat er een onderzoek naar FIA-president Mohammed Ben Sulayem was gestart omdat hij had geprobeerd om een tijdstraf van Fernando Alonso in de Saoedische Grand Prix van vorig jaar terug te draaien. Nu lijkt het er op dat dit niet het enige is waar onderzoek naar wordt gedaan. De BBC meldt namelijk dat Ben Sulayem nog iets opvallends heeft geprobeerd.

De Britse omroep meldt namelijk dat Ben Sulayem heeft geprobeerd om het doorgaan van de Grand Prix van Las Vegas te belemmeren. Volgens de BBC heeft een klokkenluider aan de FIA gemeld dat personeel de opdracht had gekregen om iets aan het circuit te vinden waardoor deze niet zou worden goedgekeurd. Als een baan niet wordt goedgekeurd, kan er ook niet op worden geracet. Volgens de klokkenluider moest er worden gezocht naar een probleem met de baan, het maakte niet uit of dit probleem er echt was. Het doel was om de baan te laten afkeuren, maar is niet duidelijk waarom Ben Sulayem dit wilde.