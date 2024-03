'FIA opent onderzoek naar Ben Sulayem'

In de afgelopen weken waren er veel relletjes in de Formule 1. Het lijkt er op dat er nu weer iets aan de hand is met ditmaal FIA-president Mohammed Ben Sulayem in de hoofdrol. Er zou een onderzoek lopen naar mogelijke bemoeienis van Ben Sulayem over de uitslag van een race.

De BBC meldt dat de FIA een onderzoek heeft geopend naar Ben Sulayem. Volgens de Britse omroep heeft dit te maken met de Saoedische Grand Prix van vorig jaar. De BBC meldt dat een klokkenluider tegen de FIA heeft gezegd dat Ben Sulayem zich heeft bemoeid met de straf die Fernando Alonso vorig jaar in Jeddah ontving. Ben Sulayem zou er op hebben aangedrongen om deze straf terug te draaien.

De BBC legt uit dat Ben Sulayem tegen de vice-president van de FIA van het Midden Oosten en Noord-Afrika zou hebben gezegd dat de straf van Alonso zou moeten worden teruggedraaid. De Spanjaard kwam in Jeddah als derde over de finish, maar hij ontving een tijdstraf van tien seconden omdat zijn team Aston Martin aan de auto zou hebben gewerkt tijdens het uitvoeren van een andere tijdstraf. De straf werd overigens wel teruggedraaid na een protest van Aston Martin. Ben Sulayem zou er dus op hebben aangedrongen om deze straf terug te draaien. Volgens de BBC bekijkt de ethische commissie de zaak en wordt er binnen vier tot zes weken een uitspraak verwacht.