'Horner spreekt met manager Verstappen om lucht te klaren'

De rel rondom Red Bull Racing-teambaas Christian Horner kreeg afgelopen zondag een nieuwe dimensie. Jos Verstappen sprak zich kritisch uit over Horner en dat zorgde voor veel opvallende geruchten. Het lijkt er nu op dat Horner gesprekken heeft gevoerd met het kamp Verstappen om de situatie te de-escaleren.

Jos Verstappen zorgde voor de nodige ophef toen hij zich uitsprak over de Horner-zaak. Tegenover De Telegraaf en de Daily Mail liet Verstappen weten dat hij zich zorgen maakt over de situatie rondom Horner. Hij stelde dat het team hierdoor uit elkaar dreigde te vallen en dat het zo niet langer door kan gaan. Dit zorgde voor nieuwe geruchten over een mogelijk vertrek van Max Verstappen naar het team van Mercedes.

Volgens Sky Sports en PA News heeft Horner nu geprobeerd om het brandje te blussen. De Britse media melden dat Horner op maandag een meeting had in Dubai met Verstappens manager Raymond Vermeulen. Volgens PA News waren Jos en Max Verstappen niet aanwezig bij deze gesprekken. Een bron meldde aan PA dat de gesprekken goed verliepen en dat er ook belangrijke kopstukken van Red Bull aanwezig waren in Dubai. Het doel van deze gesprekken was om de spanning een beetje uit de lucht te nemen.