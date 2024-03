'Ford onderzoekt of ze Red Bull-deal kunnen ontbinden'

De zaak rondom Red Bull Racing-teambaas Christian Horner blijft voor veel onrust zorgen. Red Bull heeft Horner vrijgesproken, maar dat betekent niet dat de kous af is. Nu zou Ford zelfs overwegen om de stekker te trekken uit de aanstaande samenwerking met Red Bull.

Begin 2023 kondigde Red Bull aan dat ze samen met Ford motoren gaan bouwen voor 2026. In dat jaar gaan er nieuwe motorreglementen gelden in de Formule 1 en Red Bull gaat vanaf dat jaar zelf motoren ontwikkelen. Ze gaan de krachtbronnen samen met Ford bouwen, maar nu zou er mogelijk een kink in de kabel zijn gekomen. Ook Ford volgt de zaak rondom Horner op de voet.

Vorige maand lekte er al een brief van Ford-CEO Jim Farley aan Red Bull uit. Farley spoorde Red Bull hierin aan om snel duidelijkheid te geven over de zaak rondom Horner. Het Red Bull-concern sprak Horner vrij van grensoverschrijdend gedrag, maar daarmee is de zaak niet voorbij. Er was veel kritiek op de afhandeling van de zaak en ook Jos Verstappen sprak zich kritisch uit. Volgens F1-Insider zou Ford onderzoeken of ze de deal met Red Bull nog kunnen ontbinden. Ze zouden namelijk geen zin hebben in een rol in de soap rondom Horner.