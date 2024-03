"Wolff verwacht niet dat Hamilton geheimen meeneemt naar Ferrari"

Lewis Hamilton is bezig aan zijn laatste seizoen in dienst van het team van Mercedes. De Brit vertrekt na dit jaar naar Ferrari, een directe concurrent van zijn huidige werkgever. Toto Wolff denkt dat Hamilton weinig geheimen kan gaan meenemen naar het team van Ferrari.

De aangekondigde overstap van Hamilton zorgde voor een golf van verbazing. Weinig mensen zagen de overstap van Hamilton aankomen en er gingen direct veel verhalen rond over de Brit. Men denkt namelijk dat Hamilton Mercedes-geheimen kan gaan meenemen naar Ferrari. Kenners zeggen dan ook dat Mercedes maatregelen moet gaan nemen, zodat Hamilton weinig informatie kan gaan meenemen naar zijn nieuwe werkgever.

Mercedes-teambaas Toto Wolff maakt zich hier totaal geen zorgen over. De Oostenrijker weet wat er na dit jaar gaat gebeuren en hij spreekt zich uit bij ORF: "Je moet jezelf niet voor de gek houden. Natuurlijk kan de dynamiek veranderen bij een team als een coureur vertrekt, al helemaal als het niet zo goed gaat. Onze coureurs krijgen dezelfde kansen. We hebben twee coureurs nodig die excellent presteren. Daarnaast denk ik dat coureurs minder input hebben op de ontwikkeling dan de engineers. Personeel gaat altijd van ons naar Red Bull of Ferrari en andersom. Buiten een paar kleine details, kan Lewis maar weinig ontwikkelingen meenemen naar Ferrari."