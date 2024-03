Verstappen ziet geen betere oplossing voor kwalificatie-ergernis

Max Verstappen ergerde zich tijdens de kwalificatie rot aan het gedrag van sommige coureurs. Veel coureurs stopten namelijk in de pitlane om een gat met hun voorganger te creëren. Verstappen vindt het niet leuk, maar hij ziet de huidige situatie als de veiligste manier. Dat betekent echter niet dat hij deze situatie ideaal vindt.

Het is voor de coureurs belangrijk om vrij baan te hebben in de kwalificatie. Daarom laten veel coureurs vaak een gat vallen zodat ze minder last hebben van verkeer. In eerste instantie deden ze dat tijdens hun inlap, maar dat zorgde voor gevaarlijke situaties. De wedstrijdleiding riep daarop een maximale rondetijd in het leven, dus nu creëren de coureurs een gat in de pitlane voordat ze de baan opgaan.

Verstappen ergerde zich in de kwalificatie aan de filevorming in de pitlane. Toch ziet hij momenteel geen betere oplossing, zo laat hij weten aan de internationale mening in Bahrein: "Ik denk dat dit de veiligste manier is. Ik bedoel, het is waarschijnlijk niet ideaal, maar ik heb liever dat er auto's gaan stilstaan in de pitlane, dan op het rechte stuk of in de laatste bocht. Ik denk dus dat dit momenteel de beste oplossing is. Maar we proberen wel naar de dingen te blijven kijken om het beter te maken."