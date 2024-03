Jos Verstappen afwezig in Jeddah, maar niet vanwege Horner

Jos Verstappen zorgde afgelopen weekend voor de nodige ophef in de Formule 1-wereld. Hij sprak zich zeer kritisch uit over Red Bull Racing-teambaas Christian Horner en dat zorgde voor veel geruchten. Jos Verstappen is aankomend weekend niet aanwezig in Saoedi-Arabië, maar dat heeft niets met de Horner-zaak te maken.

Jos Verstappen reageerde afgelopen weekend in Bahrein voor het eerst op de rel rondom Red Bull-teambaas Christian Horner. Het Red Bull-concern liet afgelopen maand een onafhankelijk onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van de Brit uitvoeren. Op de woensdag voor de race in Bahrein sprake ze hem vrij, maar dat betekende niet dat het verhaal voorbij was. Jos Verstappen sprak zich kritisch uit over Horner tegenover De Telegraaf en de Daily Mail, hij stelde dat Horner voor een tweespalt binnen Red Bull kon zorgen.

Eerder vandaag berichtte ESPN dan ook dat Jos Verstappen aankomend weekend niet aanwezig is in Saoedi-Arabië. Hij zal hier niet in de pitbox van zijn zoon Max Verstappen staan, maar dit heeft niets te maken met de ruzie met Horner. Nadat ESPN het verhaal publiceerde, werd al snel duidelijk dat Verstappen senior inderdaad ontbreekt. Hij zal dit weekend namelijk gaan deelnemen aan de Rallye de Hannut. Zijn afwezigheid heeft dus niets te maken met de Horner-zaak en het is de verwachting dat hij later dit jaar wel weer gewoon aanwezig is bij de races van zijn zoon Max.